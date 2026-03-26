Γιάννης Κεντ – Μαρί Κωνσταντάτου: Τετ α τετ σε εκδήλωση στη Βουλιαγμένη ένα χρόνο μετά το χωρισμό τους

Ο Γιάννης Κεντ και η Μαρί Κωνσταντάτου μπορεί να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική ζωή τους, απέδειξαν ωστόσο ότι διατηρούν μια άψογη σχέση, αφού βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και στο ίδιο τραπέζι, ένα χρόνο μετά το χωρισμό τους.

Το πρώην ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε γιορτινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, με έντονο άρωμα ελληνικής μουσικής. Στην εκδήλωση τραγούδησαν, μεταξύ άλλων, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν τον παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά και να γλεντάνε με την καρδιά τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε ο PR man Χάρης Σιανίδης, ο Γιάννης Κεντ και η Μαρί Κωνσταντάτου κάθονταν σε απέναντι τραπέζια, ωστόσο χωρίς να δημιουργείται κάποια αμηχανία.

Αντίθετα, και οι δύο φαίνονταν να διασκεδάζουν κανονικά, μάλιστα με το θεατρικό επιχειρηματία να κλέβει την παράσταση σε μια στιγμή της γιορτής, όταν πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε.

Tο ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει περίπου πριν από ένα χρόνο, βάζοντας τέλος σε μια σχέση έξι ετών και ένα γάμο που είχε κρατήσει δύο χρόνια.

Η κοινή παρουσία τους σε δημόσιο event δείχνει ότι, παρά το χωρισμό, οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατήσουν πολιτισμένες σχέσεις, αποφεύγοντας εντάσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

