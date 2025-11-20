Ο θεατρικός επιχειρηματίας Γιάννης Κεντ και η Μαρί Κωνσταντάτου έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Ο χωρισμός τους, ο οποίος επιβεβαιώθηκε από τις μοναχικές εμφανίσεις τους, ήρθε περίπου δύο χρόνια μετά τον κρυφό πολιτικό τους γάμο.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου του, με τον χωρισμό να χαρακτηρίζεται απόλυτα «αθόρυβος» και βελούδινος, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Η σχέση τους είχε διάρκεια έξι ετών συνολικά, προτού αποφασίσουν να μην ζουν πλέον κάτω από την ίδια στέγη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Νίκου Γεωργιάδη στη HuffingtonPost, το ζευγάρι έχει ήδη τραβήξει χωριστούς δρόμους από το καλοκαίρι, κλείνοντας διακριτικά τον κύκλο του γάμου του που κράτησε δύο χρόνια.

Οι χωριστές έξοδοι για Γιάννη Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου φούντωσαν τις φήμες διαζυγίου

Οι φήμες είχαν αρχίσει να δυναμώνουν εδώ και καιρό, όμως επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας εμφανίστηκε δημόσια μόνο με την κόρη του, Ελίνα, από τον πρώτο του γάμο με τη δερματολόγο Σεμίνα Παπανικολάου. Η απουσία της Μαρί Κωνσταντάτου από την έξοδο του Γιάννη Κεντ ήταν αρκετή για να φουντώσει ξανά τα ερωτήματα, που αυτή τη φορά είχαν απάντηση.

Το ζευγάρι είχε επιλέξει εξ αρχής να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμα και ο γάμος τους είχε μείνει καλά κρυμμένος για έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι τη στιγμή που η ίδια η Μαρί Κωνσταντάτου τον αποκάλυψε τον Απρίλιο του 2024 στις κάμερες. «Είμαι πολύ καλά. Έχω παντρευτεί… Όταν κάποιος θέλει να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει. Κάναμε πολιτικό γάμο», είχε δηλώσει τότε, αφήνοντας όλους άφωνους.

Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 2019, λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Μίνωα Κυριακού.

Από φίλοι έγιναν ζευγάρι, μοιράστηκαν την αγάπη τους για το θέατρο και τις φιλανθρωπικές δράσεις, ενώ η Μαρί Κωνσταντάτου δεν είχε κρύψει το πόσο σημαντικός ήταν ο Γιάννης Κεντ στη ζωή της. «Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που εγώ θέλω να γεράσω μαζί του», είχε πει στην εκπομπή Mega Καλημέρα πριν δύο χρόνια.

Σήμερα, όμως, φαίνεται πως η σχέση αυτή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Χωρίς εντάσεις, χωρίς δημόσιες διαμάχες και χωρίς θόρυβο – ακριβώς όπως έζησαν όλη την κοινή τους πορεία.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

