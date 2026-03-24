Την έντονη δυσαρέσκειά του για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική εξέφρασε ο Γιάννης Κότσιρας. Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ξεκαθάρισε πως έχει κουραστεί να δέχεται τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί μέσω AI, ζητώντας ουσιαστικά τον σεβασμό στην αυθεντική δημιουργία.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής, που διατηρεί εδώ και χρόνια άμεση σχέση με το κοινό του, κράτησε έναν ευγενικό αλλά απόλυτο τόνο, ζητώντας να σταματήσει η αποστολή τέτοιου υλικού.

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση. Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ. Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω. Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.

Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς. Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως. Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε την νοημοσύνη μου. Σας ευχαριστώ πολύ» έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας.

