Ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα είναι σίγουρα το «Πώς μπορώ», γι’αυτό και ο τραγουδιστής πάντα το ερμηνεύει στις συναυλίες του.

Αυτό συνέβη και στη συναυλία που έδωσε στο πρώτο Menta Live του ομώνυμου ραδιοφωνικού σταθμού για το 2026. Όμως όταν έδωσε το μικρόφωνο στο κοινό για να τραγουδήσει το «Πώς μπορώ», οι θεατές έκαναν λάθος στο ρεφρέν και αντί για «πώς μπορώ, τι να βρω για να πετάξω;», τραγούδησαν «πώς μπορώ, τι να βρω για να σ΄ αλλάξω;».

«Φταίω εγώ τώρα; Έβγαλα και τα ακουστικά για να δω αν θα ακούσω λάθος. Δεν άκουσα» είπε αρχικά ο Γιάννης Κότσιρας.

«Σαν τον άλλο που μου έστειλε μήνυμα “ποια είναι η Τίνα Βρω;”» συμπλήρωσε ο Γιάννης Κότσιρας με το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.

«Η Τίνα Βρω ποια είναι;» Για κάτι τέτοιες στιγμές δημιουργήθηκαν τα Μέντα Live… *Ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, ανέβηκε στην σκηνή του πρώτου Μέντα Live για το 2026. 🎙️Menta Live – Γιάννης Κότσιρας «Πώς Μπορώ» Μουσική: Αντώνης Μιτζέλος Στίχοι: Ελένη Ζιώγα

