Mε μια συγκινητική ανάρτηση τίμησε ο Γιάννης Κότσιρας τη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, συμπληρώνοντας επτά χρόνια από την απώλειά του. Ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, θυμίζοντας σε όλους τον ισχυρό δεσμό που τους έδενε.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον ελληνικό πολιτισμό, στους δικούς του ανθρώπους αλλά και στο κοινό που τον λάτρεψε. Επτά χρόνια μετά, το αποτύπωμα και η απουσία του παραμένουν εξίσου αισθητά.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο Γιάννης Κότσιρας, οι δύο καλλιτέχνες απαθανατίζονται χαμογελαστοί, σε μια στιγμή που αποτυπώνει τη στενή σχέση και την οικειότητα που υπήρχε ανάμεσά τους.

«Αχ! Φιλαράκι μου.

7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου.

Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου», έγραψε ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yannis Kotsiras (@yanniskotsiras.official)

Η δημοσίευση του Γιάννη Κότσιρα προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη τους για τον αξέχαστο δημιουργό.

Οι δύο καλλιτέχνες δεν μοιράζονταν μόνο την αγάπη τους για τη μουσική και τη σκηνή, αλλά και μία ουσιαστική φιλία.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησε πίσω του μία σπουδαία μουσική παρακαταθήκη, με τραγούδια που εξακολουθούν να συντροφεύουν διαφορετικές γενιές. Το ιδιαίτερο χιούμορ, η ευαισθησία και το αυθεντικό του χαμόγελο παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη των ανθρώπων που τον γνώρισαν.

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