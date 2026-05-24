Ο Γιάννης Κότσιρας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο το τραγούδι του «Σασμού» κατέληξε να χρησιμοποιηθεί στη γνωστή τηλεοπτική σειρά, περιγράφοντας μια διαδικασία που, όπως είπε, δεν είχε ο ίδιος αρχικά πλήρη εικόνα για το πώς εξελίχθηκε.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η συνεργασία ξεκίνησε μέσα από τον συνθέτη Νίκο Τερτζή, όταν του παρουσίασε τη μελωδία και του ζήτησε να ακούσει το υλικό που ετοίμαζε.

Εκείνος, όπως ανέφερε, δοκίμασε να γράψει στίχους και να δημιουργήσει ένα demo, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό θα χρησιμοποιούνταν τελικά στη σειρά.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι μετά την αποστολή του demo δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για την εξέλιξή του, μέχρι τη στιγμή που, όπως είπε χαρακτηριστικά, η σύζυγός του τον ξύπνησε ένα πρωί και τον ενημέρωσε ότι το τραγούδι είχε ήδη προβληθεί στους τίτλους τέλους του «Σασμού» και είχε προκαλέσει μεγάλη απήχηση στα social media.

