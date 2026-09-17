Mε ένα a cappella τραγούδι στη βροχή αποζημίωσε το κοινό του ο Γιάννης Κότσιρας, όταν η προγραμματισμένη συναυλία του στο Βεάκειο Θέατρο, το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Αν και οι πόρτες άνοιξαν και ο κόσμος πήρε τη θέση του, η επιδείνωση του καιρού κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή της παράστασης. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή, ανακοίνωσε την αναβολή και, πριν αποχωρήσει, τραγούδησε το «Τσιγάρο» χωρίς συνοδεία οργάνων, καταχειροκροτούμενος από τους θεατές που τον παρακολουθούσαν κάτω από τις ομπρέλες τους.

Η αυθόρμητη ερμηνεία του τραγουδιστή καταγράφηκε σε βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στα social media, με τον ίδιο να τραγουδά μόνος στη σκηνή, παρά τη βροχή.

«Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ…» είπε ο Γιάννης Κότσιρας, και ξεκίνησε να ερμηνεύει, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε.

Δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Menta Art Events (@mentaartevents)

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