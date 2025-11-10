Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα Μέρμηγκα Κούστα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πραγματοποίησαν στο σπίτι τους ένα μοναδικό πάρτι με αφορμή το Halloween.

Σε αυτό το παρών έδωσαν η κουμπάρα τους Άννα Βίσση, ο καλός τους φίλος, Ηλίας Ψινάκης και άλλοι φίλοι τους, φορώντας εντυπωσιακές στολές.

Μπορεί το Halloween να έχει περάσει όμως ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας στους ακόλουθους τις στολές που επέλεξαν.

«Ένα υπέροχο Halloween Party σε ένα πάρα πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Την ατμόσφαιρα σε ένα κάλεσμα δεν την κάνουν οι καλεσμένοι. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, διάσημοι η άσημοι, γέροι ή νέοι. Την ατμόσφαιρα την κάνουν οι οικοδεσπότες! @belita_private και Γιάννη μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αξέχαστη βραδιά που μας χαρίσατε και την απλότητα, την μόρφωση, την αγωγή, την αγάπη, την φιλία και την φροντίδα σας. Την εισπράττουμε όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε φίλοι σας».