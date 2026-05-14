Ο Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα Μέρμηγκα κέρδισαν τις εντυπώσεις στη Βενετία, οι οποίοι μαγνήτισαν τα βλέμματα, με τις ιδιαίτερες εμφανίσεις τους.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε ένα exclusive dinner party με οικοδεσπότη τον Peter Marino, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Venetian Heritage στη Νέα Υόρκη και πολύ καλός φίλος του εφοπλιστή.

Το ζευγάρι μαγνήτισε τα βλέμματα, με τα ιδιαίτερα outfit τους. Από τη μια, ο Γιάννης Κούστας φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι με μαύρο πουκάμισο, κόκκινη γραβάτα και κλασσικά μαύρα παππούτσια.

Από την άλλη, η Δήμητρα Κούστα φόρεσε ένα total black βραδινό look με έντονο θεατρικό ύφος. Συγκεκριμένα, ένα μακρύ μαύρο σατέν φόρεμα Schiaparelli με κοψίματα στα πλάγια. Επίσης, ένα μαύρο βελούδινο σακάκι με κέντημα φοίνικα από τον οίκο Schiaparelli. Ολοκλήρωσε το outfit με ένα χρυσό clutch.

