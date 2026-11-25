Ο Γιάννης Κούστας εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης με τις δύο μικρές κόρες του στο πλευρό του, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos στο χρηματιστήριο.

Ο εφοπλιστής πάτησε το κουμπί που σηματοδότησε την έναρξη της συνεδρίασης, με τις κόρες του δίπλα του στο μπαλκόνι του Χρηματιστηρίου. Λίγο αργότερα, τα κορίτσια βρέθηκαν ξανά κοντά του, αυτή τη φορά στη σύντομη συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι του Χρηματιστηρίου.

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε μαζί του και η σύζυγός του, Δήμητρα Κούστα, ενώ στους εορτασμούς συμμετείχαν και δύο στενοί φίλοι του ζευγαριού, η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης.

«Σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Γιορτάζουμε 20 χρόνια από την εισαγωγή της εταιρείας μας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Είκοσι χρόνια που μοιάζουν πραγματικά με έναν αιώνα, αν αναλογιστεί κανείς όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο διάστημα αυτό», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Κούστας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πω σήμερα ότι η Danaos είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία πλοιοκτησίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με περισσότερα από 120 πλοία εν ενεργεία και νέες παραγγελίες πλοίων. Ατενίζουμε το μέλλον με εξαιρετική αισιοδοξία και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι λαμπρό. Ελπίζουμε, μάλιστα, να γιορτάσουμε εδώ και τα 40 χρόνια παρουσίας μας», πρόσθεσε.

Με τις κόρες του δίπλα του, η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχουν δείξει ενδιαφέρον να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. «Είναι λίγο νωρίς ακόμη, αλλά ναι, πιστεύω πως έχουν δείξει ενδιαφέρον», απάντησε ο εφοπλιστής.

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