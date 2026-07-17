Σε χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς κινούνται ο Γιάννης Λάτσιος και ο Πέτρος Κωστόπουλος, οι οποίοι γεμίζουν τις μπαταρίες τους μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν.

Οι δύο καλοί φίλοι και πρώην κουμπάροι απολαμβάνουν μαζί τις διακοπές τους στις Κυκλάδες, με τον Πέτρο Κωστόπουλο να μοιράζεται στα social media ένα στιγμιότυπο από τη βραδινή τους έξοδο για ποτό στην κοσμοπολίτικη Ίο το βράδυ της Πέμπτης (16/7).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη τους κοινή απόδραση για φέτος, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα είχαν δώσει το «παρών» και στη Μύκονο.

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