Ο πρώην μαέστρος της Άννας Βίσση, Γιάννης Λιονάκης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στον δημοσιογράφο, Ξενοφώντα Σκιντζή.

Ο Γιάννης Λιονάκης μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ιδιαίτερο δέσιμο που υπήρχε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, τονίζοντας ότι είναι κρίμα να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Από το 1994 έως και το 2004 ήμουν με την Άννα Βίσση, στην καλύτερη στιγμή της μουσικής βιομηχανίας. Ο ένας δούλευε για τον άλλον. Εγώ προσωπικά τόσα χρόνια δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα φτάνανε σε αυτό το σημείο που φτάσανε τώρα. Ήταν τόσο αγαπημένοι, τόσο απελευθερωμένοι, με όλη τη σημασία της λέξης, που έχω εκπλαγεί κυριολεκτικά τώρα με αυτό που έχει συμβεί. Στεναχωρήθηκα γιατί είναι φίλοι μου και οι δύο.

Ο Νίκος δούλευε ψυχή και σώμα για την Άννα. Όλη του η σκέψη ήταν η Άννα. Πώς θα φτιάξουμε ένα τραγούδι για την Άννα, να ταιριάζει για την Άννα. Δεν σκέφτονταν τίποτα άλλο. Ό,τι δεν έκανε για την Άννα το έδινε σε άλλους», είπε αρχικά ο Γιάννης Λιονάκης.

«Κατ’ αρχήν μιλάγανε όλη την ημέρα στο τηλέφωνο. Ήταν ο ένας στο Λονδίνο και ο άλλος στην Αθήνα και μιλάγανε τριάντα φορές την ημέρα. Κάθε μισή ώρα τηλέφωνο. Μιλάγανε ο ένας στον άλλον για τα προβλήματά τους, όχι μόνο για τα μουσικά. Ήτανε κολλητοί. Αφού ο καθένας είχε τον άνθρωπό του, το σύντροφό του και βγαίναμε όλοι μαζί».

«Κάτι έγινε τώρα σε αυτή τη συναυλία που έδωσε η Άννα στο ΟΑΚΑ, το οποίο στεναχώρησε ο ένας τον άλλον για κάποιον λόγο που δεν ξέρω. Να τα βρουν γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα για πολλούς λόγους μετά από τόσα χρόνια να μαλώσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν σήμα κατατεθέν».

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