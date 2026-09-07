Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Γιάννης Λύρας και η δικηγόρος Παναγιώτα Δρασιούδη, ρίχνοντας τίτλους τέλους στον γάμο τους μόλις ενάμιση χρόνο μετά την τελετή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Real.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε το 2018, ενώ λίγο αργότερα η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχισμό της κόρης τους. Παρά τα χρόνια που συνυπήρχαν, το ζευγάρι πήρε την απόφαση να παντρευτεί μόλις πρόσφατα, κάνοντας το χατίρι στη μικρή τους κόρη που ήθελε διακαώς να δει τους γονείς της νύφη και γαμπρό.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2025, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια εντυπωσιακή τελετή στο εξωτικό Μπαλί, έχοντας στο πλευρό τους περίπου 40 αγαπημένους καλεσμένους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα για να γιορτάσουν μαζί τους.

Η τελετή σε πολυτελές συγκρότημα, με τα λευκά άνθη, τις κομψές εμφανίσεις και το pre-wedding party, έμοιαζε με το ιδανικό ξεκίνημα για μια νέα φάση στη ζωή τους. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, καθώς ο γάμος δεν είχε τελικά τη διάρκεια που όλοι περίμεναν.

Ο Γιάννης Λύρας παραμένει σταθερά συνεπής στις υποχρεώσεις του ως πατέρας, με το πρώην ζευγάρι να διατηρεί μια ώριμη στάση και καλό κλίμα για χάρη του παιδιού του.

govastiletto.gr – Γιάννης Λύρας: Ο πλαστικός χειρουργός παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του στο Μπαλί σε μια παραμυθένια γαμήλια τελετή