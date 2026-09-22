Για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό του ο Γιάννης Λύρας, περίπου έναν χρόνο μετά τον εντυπωσιακό γάμο του με την Παναγιώτα Δρασιούδη στο Μπαλί.

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν το ζευγάρι στην απόφαση να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

Όπως εξήγησε, η διαφορά ηλικίας των 37 ετών άρχισε με τον χρόνο να επηρεάζει τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν σημαντικά ζητήματα της ζωής.

«Η πιο μεγάλη αλλαγή στην προσωπική μου ζωή είναι ότι απέκτησα την κόρη μου. Ήταν ένα δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Η διαφορά μας είναι 37 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας φάνηκε στη διάδραση και αρκετά σύντομα η σχέση κουράστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η απόσταση μεταξύ τους δεν οφειλόταν σε τρίτο πρόσωπο: «Ποτέ δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος γάμος», είπε, αναφερόμενος στη γαμήλια τελετή στο Μπαλί, την οποία είχε οργανώσει με ιδιαίτερη φροντίδα η πρώην σύζυγός του.

Ο ίδιος σημείωσε, πως ο γάμος ήταν ένα όνειρο της Παναγιώτας, ενώ είχε ιδιαίτερη σημασία και για την κόρη τους. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της γαμήλιας τελετής, το ζευγάρι διαπίστωσε πως οι διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους παρέμεναν.

«Όταν όμως τελειώσαμε από τον γάμο, φάνηκε ότι αυτός ο γάμος έγινε περισσότερο για το παιδί και για την Παναγιώτα, γιατί ήθελε να δει τον εαυτό της ντυμένο στα λευκά και εμένα επίσης. Και μετά συνεχίστηκαν τα προβλήματα της δυσαρμονίας της πνευματικής, ξαναλέω, όχι της διαβίωσης», ανέφερε.

Ο πλαστικός χειρουργός μίλησε επίσης, για τη συνεπιμέλεια της κόρης τους, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί σημαντικό οι γονείς που χωρίζουν να διατηρούν μια ισορροπημένη σχέση σε ό,τι αφορά την ανατροφή του παιδιού τους.

«Έχουμε και συνεπιμέλεια. Ένα άλλο δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα πριν ακόμα παντρευτούμε ήταν ότι πριν γίνει ο νόμος της συνεπιμέλειας, μου είχε δώσει η ίδια την επιμέλεια συμβολαιογραφικά», σημείωσε.

Ο Γιάννης Λύρας και η Παναγιώτα Δρασιούδη είχαν αποκτήσει την κόρη τους, Λευκοθέα, το 2018, αρκετά χρόνια πριν από τον γάμο τους. Παρά το τέλος της συζυγικής τους σχέσης, όπως ανέφερε ο ίδιος, οι δυο τους έχουν επιλέξει να διατηρούν καλές σχέσεις, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την κόρη τους.

Govastiletto.gr – Γιάννης Λύρας: «Σπάει» τη σιωπή του για το διαζύγιο με την Παναγιώτα Δρασιούδη – «Δεν ήταν δική μου επιλογή»