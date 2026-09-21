Γιάννης Λύρας: «Σπάει» τη σιωπή του για το διαζύγιο με την Παναγιώτα Δρασιούδη – «Δεν ήταν δική μου επιλογή»

Ο Γιάννης Λύρας και η Παναγιώτα Δρασιούδη αποφάσισαν να χωρίσουν περίπου ένα χρόνο μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους στο Μπαλί. Οι δυο τους είχαν δημιουργήσει οικογένεια αρκετά χρόνια πριν από τον γάμο τους, αφού η σχέση τους ξεκίνησε το 2018 και την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Λευκοθέα.

Αρχικά, ο Γιάννης Λύρας ξεκαθάρισε: «Δεν ήταν δική μου επιλογή. Εκείνη με χώρισε. Ε ναι. Αφού έχουμε τέτοια μεγάλη διαφορά ηλικίας ποια θα χώριζε ποιον; Εκείνη είναι 29 κι εγώ είμαι 65».

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Ο πλαστικός χειρουργός αναφέρθηκε στον γάμο τους στο Μπαλί, ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2025 και είχε εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο νυφικό της Παναγιώτας Δρασιούδη, αποκαλύπτοντας το κόστος του, αλλά και την ιστορία πίσω από την επιλογή του.

«Ο γάμος ήταν μεγαλειώδης. Το νυφικό της μόνο έκανε 50.000. Ήταν Elie Saab. Πήγε τρεις φορές στο Μιλάνο για να γνωρίσει τον ίδιο και τον γνώρισε. Ε, όταν παίρνεις νυφικό 50.000, γνωρίζεις τον Elie Saab. Εγώ το έκανα από αγάπη πάντως. Καταρχάς εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Ο άνθρωπος Γιάννης Λύρας είναι ένας άνθρωπος απλός. Αυτό που με νοιάζει πολύ είναι η κόρη μου, που είναι 7 χρονών να μην πιστέψει ποτέ ότι ο μπαμπάς της ήταν ένας άνθρωπος ηλίθιος και ό,τι άλλο θέλετε να βάλετε δίπλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentini Ranti (@valentiniranti)

govastiletto.gr – Γιάννης Λύρας: Διαζύγιο για τον γνωστό πλαστικό χειρουργό έναν χρόνο μετά τον γάμο στο Μπαλί