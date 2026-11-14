Ο Γιάννης Μάλαμας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τη σύλληψή του, τη σχέση με τους γονείς του, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο γιος του αγαπημένου τραγουδοποιού Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος ακολουθεί τα δικά του βήματα στο χώρο της μουσικής, αναφέρθηκε στην ξαφνική και έντονη δημοσιότητα που γνώρισε με αφορμή τη σύλληψή του, παραδεχόμενος ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί όσα συνέβησαν.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, ο νεαρός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι εκείνη τη δύσκολη ημέρα το πρώτο πρόσωπο που αναζήτησε ήταν η μητέρα του, αφού αισθάνθηκε την ανάγκη να βρεθεί στην αγκαλιά της και να ξεσπάσει. Παράλληλα, μίλησε με τρυφερότητα για τον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε «κολλητό» του, τονίζοντας πόσο τυχερός αισθάνεται που έχει δίπλα του τους δύο γονείς του.

«Είναι δύσκολη η έκθεση στη δημοσιότητα και στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσα στα βαθιά με τη μία. Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα. Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω.

Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου. Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου. Αλλά οκ.

Ήταν ένα κακόγουστο αστείο όλη αυτή η μέρα βασικά. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ λογικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή γίνονταν πάρα πολλά πράγματα που δεν έδωσα καμία βάση. Ήθελα να ξεμπερδεύω με αυτό το ζήτημα που ήταν αισχρό. Ξεμπέρδεψα και όλα καλά. Το αφήνω πίσω σίγουρα. Μέτρησα ανθρώπους. Σίγουρα ήταν ένα καλό μάθημα. Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα» απάντησε ο νεαρός καλλιτέχνης για τη σύλληψή του.

«Δεν κυνηγάω το κομμάτι της δημοσιότητας. Σίγουρα δεν το κυνηγάω. Δηλαδή ό,τι είναι. Δεν αφορά κανέναν αυτό (η προσωπική ζωή του). Ο έρωτας έχει παίξει ρόλο μόνο μια φορά στη ζωή μου, κομμάτια. Θέλω να το ξαναπάθω εννοείται, αλλά δεν το προσπαθώ», ανέφερε ο Γιάννης Μάλαμας.

govastiletto.gr – Σωκράτης Μάλαμας: Η πρώτη φωτογραφία μαζί με τον γιο του, Γιάννη μετά την σύλληψή του