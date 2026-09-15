Γιάννης Μαρακάκης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τρεις μέρες πριν το μοιραίο ραντεβού είχε…»

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης έφερε στο φως νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού», αφού αποκάλυψε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής μιλούσε για έντονους πόνους στην περιοχή της ωμοπλάτης, τρεις ημέρες πριν από το μοιραίο ραντεβού.

Αυτή η πληροφορία, όπως ανέφερε ο ίδιος, προέρχεται από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη και από κοινό τους ψυχοθεραπευτή και γιατρό και, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ενδέχεται να αποτελέσει ένα ακόμη στοιχείο που θα εξεταστεί από την πλευρά της οικογένειας στο πλαίσιο της έρευνας για όσα συνέβησαν πριν από το θάνατό του.

Ο Γιάννης Μαρακάκης υποστήριξε ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη ενδεχομένως να είχε αρχίσει να προκαλεί ανησυχία αρκετές ημέρες πριν από το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό του. Όπως είπε, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του για ένα «πολύ σοβαρό πόνο» στην ωμοπλάτη, ο οποίος αντανακλούσε και προς τον ώμο.

«Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, τα πράγματα πήγαν στραβά κατά την άποψή μου πολύ νωρίτερα. Θέλω να σας πω ένα νέο που είχα χθες, επειδή έχουμε κοινό περιβάλλον. Ο Γιώργος είχε εξομολογηθεί στο περιβάλλον του και σε έναν κοινό μας ψυχοθεραπευτή και γιατρό ότι τρεις μέρες πριν το μοιραίο ραντεβού, είχε έναν πολύ σοβαρό πόνο στην ωμοπλάτη, ο οποίος του έκανε αντανακλαστικά ενοχλήσεις και στον ώμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαρακάκης. Μάλιστα, ο δικηγόρος σημείωσε ότι είναι πιθανό να συζητήσει τη συγκεκριμένη πληροφορία με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, τον δικηγόρο που εκπροσωπεί την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μαρακάκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ακύρωσε άλλο ραντεβού προκειμένου να μεταβεί στο συγκεκριμένο ραντεβού. «Αυτό σημαίνει ότι θεωρούσε πολύ σπουδαίο να τον δει ο κ. Θεοδωρόπουλος», ανέφερε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, πηγαίνοντας εκεί, να ήταν εμφανές στον γιατρό ότι ο τραγουδιστής είχε καρδιολογικό πρόβλημα και άρα δεν έπρεπε να προχωρήσουν σε ιατρική πράξη.

«Είχε εκφράσει ότι είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη και θεωρούσε ότι αυτό είναι ορθοπεδικό. Υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα, ο Γιώργος να πήγε και στο πρώτο ραντεβού και στο μοιραίο ραντεβού, έχοντας ήδη κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι έφεραν αυτόν τον άνθρωπο σε κίνδυνο ζωής και όταν το αντιλήφθηκαν, πιθανόν είχαν αντιληφθεί και ότι είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση, δεν έκαναν τίποτα για να τον σώσουν, απεναντίας έψαχναν τρόπο να συσκωτίσουν την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαρακάκης.

govastiletto.gr – Γιάννης Μαρακάκης για Γιάννη Μάρκου: «Ήταν λουσμένος στο αίμα….»