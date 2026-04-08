Ο ιδιοκτήτης του Hotel Ερμού, Γιάννης Μωράκης, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε κι εκείνος από την πλευρά του το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος την ευχαρίστησε για αυτά τα δέκα χρόνια που συνεργάστηκαν, ενώ παράλληλα της έστειλε τις ευχές του για τα νέα της επαγγελματικά βήματα.

Η ανάρτησή του

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη.

Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou — έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς. Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση — αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν.

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν.

Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει.

Με εκτίμηση — και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες», σημείωσε ο Γιάννης Μωράκης στην ανάρτησή του, ενώ τη συνόδευσε με ένα βίντεο με διάφορες στιγμές της τραγουδίστριας μέσα από το νυχτερινό κέντρο.

