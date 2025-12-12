Ο Γιάννης Νταλιάνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, όπου μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, για τη σχέση του με τη βαφτηστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, αλλά και για τα σχόλια που κυκλοφορούν σχετικά με την προσωπική του ζωή.

Αναφερόμενος στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία, τόνισε ότι ως σκηνοθέτης χρειάζεται μερικές φορές να γίνεται αυστηρός ή πιεστικός για να βγουν στο φως οι καλύτερες ερμηνείες των ηθοποιών.

Όσον αφορά την κόρη του, Έλλη Νταλιάνη, που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega Το Ναυάγιο, εξήγησε ότι η συμμετοχή της ήταν αποτέλεσμα κοινής απόφασης με τη μητέρα της.

«Το να συμμετάσχει η κόρη μου σε τηλεοπτική σειρά είναι κάτι που συναποφασίσαμε με τη μητέρα της. Είχε κάνει μια πρώτη συμμετοχή όταν ήταν στην Έκτη Δημοτικού. Πέρυσι επανήλθε ο σκηνοθέτης για να μπει στη σειρά “Αθώοι”. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, ήμουν στο όριο του αν ήταν λάθος η απόφαση γιατί τώρα πια είναι στο Λύκειο, έπρεπε να διαβάσει, να μην κάνει απουσίες. Στριμώχτηκε και η ίδια, ήταν δύσκολο. Πρέπει και η ίδια να συγκεντρωθεί στην ολοκλήρωση των σπουδών. Με τη μικρότερη κόρη μου παίζουμε μπάσκετ μαζί. Είναι πολύ καλή πραγματικά. Έχω χάσει αρκετά στοιχήματα» αποκάλυψε ο Γιάννης Νταλιάνης για τις κόρες του.

Μιλώντας για την βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, και την σχέση τους, απάντησε: «Ισχύει ότι έχω βαφτίσει την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Ως βαφτιστήρα είναι εξαιρετική, εγώ δεν είμαι καλός ως νονός. Της χρωστάω πολλές λαμπάδες, θα γέμιζα μια εκκλησία αν της πήγαινα όλες αυτές που δεν της έδωσα. Έχουμε σχέσεις, αλλά όχι αυτές που θα θέλαμε. Ακόμα μου χρωστάει μια μακαρονάδα που μου έχει τάξει, θα γίνει κάποια στιγμή ελπίζω».

Τέλος, απαντώντας στα όσα ακούγονται για την προσωπική του ζωή, είπε με έντονο τόνο: «Σίγουρα κάποια σχόλια για την προσωπική μου ζωή με στεναχωρούν, γιατί φτάνουν σε υπερβολές. Πάντα υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή».

