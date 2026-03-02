Σε μια ατμόσφαιρα φορτισμένη από συγκίνηση, το καλλιτεχνικό και πνευματικό δυναμικό της χώρας συγκεντρώθηκε σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο σκηνοθέτη και δάσκαλο, Κώστα Νταλιάνη. Η πολιτική κηδεία του, που πραγματοποιήθηκε στις 11:30 π.μ., αποτέλεσε ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το θέατρο με απαράμιλλο ήθος και ιδεολογική συνέπεια.

Ο Κώστας Νταλιάνης, ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης», δεν υπήρξε απλώς ένας σκηνοθέτης. Ήταν ένας «θεατράνθρωπος» με την πλήρη έννοια του όρου. Γεννημένος στον Βόλο, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη σύγχρονη σκηνή, αρνούμενος πάντα να αποσυνδέσει την καλλιτεχνική του δημιουργία από τις κοινωνικές και πολιτικές του πεποιθήσεις.

Η τελετή είχε τον λιτό και ουσιαστικό χαρακτήρα που άρμοζε στην προσωπικότητά του. Στην πολιτική κηδεία βρέθηκαν η οικογένειά του, στενοί συνεργάτες και πλήθος ηθοποιών. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του αδελφού του, του γνωστού ηθοποιού Γιάννη Νταλιάνη, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με ένα λιτό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».

Το ΚΚΕ, το κόμμα με το οποίο ο Κώστας Νταλιάνης συμπορεύτηκε ιδεολογικά σε όλη του τη διαδρομή, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια, τονίζοντας ότι ο Κώστας Νταλιάνης αποτέλεσε παράδειγμα δημιουργού που δεν έκανε εκπτώσεις για να γίνει αρεστός.

Το Α’ Νεκροταφείο, ένας χώρος με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, γέμισε σήμερα με ανθρώπους που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του έναν συνεπή αγωνιστή της τέχνης. Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως το έργο του και οι δεκάδες μαθητές του παραμένουν η ζωντανή του κληρονομιά.

