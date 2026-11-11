Έντονο προβληματισμό και κύμα ανησυχίας στους ακολούθους του έχει προκαλέσει η πρόσφατη εικόνα του Γιάννη Παπαμιχαήλ μέσα από νέα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ φαίνεται ιδιαίτερα καταβεβλημένος και με δυσκολία στην ομιλία, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τους διαδικτυακούς του φίλους στο Facebook.

Πολλοί χρήστες έσπευσαν να αφήσουν υποστηρικτικά σχόλια, εκφράζοντας την αγωνία τους για την κατάσταση της υγείας του και προτρέποντάς τον να προσέχει περισσότερο τον εαυτό του. Τα ερωτηματικά γύρω από την εικόνα του είναι ακόμα εντονότερα, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε γίνει γνωστή η νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Η νοσηλεία του στο Ασκληπιείο Βούλας

Ήταν στα τέλη Μαΐου του 2026 όταν έγινε γνωστό πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ βρισκόταν στο Ασκληπιείο Βούλας, με τις πρώτες πληροφορίες να προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας είχε μεταφέρει την πληροφορία ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη είχε παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε σπεύσει να διαψεύσει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας πως η παραμονή του στο νοσοκομείο γινόταν για προληπτικούς λόγους.

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου check-up. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννης Παπαμιχαήλ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα από ανάρτησή του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ασκληπιείο Βούλας, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε δεχτεί και την επίσκεψη του ξαδέλφου του, Αιμίλιου Βουγιουκλάκη, ο οποίος είναι διοικητής του νοσοκομείου. Μάλιστα, ο τελευταίος είχε δημοσιεύσει μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία εμφανίζονταν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!».

Στις 3 Ιουνίου, έπειτα από πέντε ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέστρεψε στο σπίτι του. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, οι τελευταίες εξετάσεις του έδειχναν σημαντική βελτίωση, με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη να αναφέρει πως οι δείκτες του είχαν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας.

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