Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποκάλυψε, 1,5 χρόνο μετά τον γάμο του με την σύζυγό του, Ελένη Κολτζή, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, εδώ και 6 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης του Facebook έκανε το εξής σχόλιο κάτω από μια ανάρτησή του: «Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά μήπως να περνάτε λίγο χρόνο περισσότερο μαζί, φιλικά το λέω». Τότε, εκείνος απάντησε ως εξής: «Έχω χωρίσει εδώ και 6 μήνες».

govastiletto.gr – Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η συγκινητική ανάρτηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με αφορμή τα γενέθλιά της