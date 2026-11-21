Μακριά από το σπίτι του και τις γνώριμες συνήθειες της καθημερινότητάς του βρέθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, καθώς πέρασε την πρώτη του νύχτα σε ψυχιατρική κλινική δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής.

Ο γιος της αξέχαστης Αλίκης Βουγιουκλάκη διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μετά από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος συγγενικών του προσώπων. Το οικογενειακό του περιβάλλον ανησυχούσε έντονα για την κατάσταση της υγείας του, αναζητώντας λύση ώστε να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα και στήριξη. Η εξέλιξη της νοσηλείας του έγινε γρήγορα γνωστή, στρέφοντας εκ νέου τα φώτα της δημοσιότητας στον μοναχογιό της κορυφαίας Ελληνίδας σταρ.

Πώς πέρασε την πρώτη νύχτα στην Ψυχιατρική Πτέρυγα του νοσοκομείου

Η εισαγωγή του Γιάννη Παπαμιχαήλ στην ψυχιατρική κλινική έχει δημιουργήσει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις πρώτες στιγμές της παραμονής του εκεί. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές επιβεβαιωμένες πληροφορίες που να δίνουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση ή διασταυρωμένη μαρτυρία από μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού για όσα συνέβησαν κατά την πρώτη νύχτα της νοσηλείας του. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη προσωπική υπόθεση, γύρω από την οποία η ενημέρωση παραμένει περιορισμένη, καθώς προτεραιότητα αποτελεί ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και της κατάστασης του ίδιου.

Η απόφαση των συγγενών και η μεταφορά του σε κλινική

Όπως μετέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου, οι συγγενείς του Γιάννη Παπαμιχαήλ βρίσκονται κοντά του εδώ και αρκετό καιρό και από το καλοκαίρι προσπαθούσαν να βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να τον βοηθήσουν. Δεν ήθελαν, όπως φέρεται να εξήγησε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο, ωστόσο η κατάσταση που αντιμετώπιζε στο σπίτι προκαλούσε ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, υπήρχαν σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητά του, οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και σημαντικά θέματα υγείας που απαιτούσαν ιατρική αντιμετώπιση. Αναφέρθηκε, μάλιστα, ότι δεν καταβάλλονταν τα ενοίκια, ενώ το συμβόλαιο του σπιτιού είχε γίνει στο όνομα της πρώην συζύγου του, με αποτέλεσμα τα σχετικά χρέη να τη βαραίνουν εκείνη. Η συνολική εικόνα, όπως μεταφέρθηκε, ήταν τέτοια που χρειαζόταν πλέον παρέμβαση και υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης φέρεται να αμφιταλαντεύτηκε αρκετά για το πώς έπρεπε να κινηθεί, καθώς επρόκειτο για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση και δεν ήθελαν να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια υπόθεση αντίστοιχη με εκείνη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο παραλληλισμός με όσα είχαν προηγηθεί στην περίπτωση του τραγουδιστή, πριν τον αδόκητο θάνατό του, τούς έκανε ακόμη πιο προσεκτικούς στις κινήσεις τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θα λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται.

Οι συγγενείς του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, παρακολουθούσαν την κατάσταση εδώ και μήνες και αναζητούσαν τον τρόπο να παρέμβουν χωρίς να οδηγηθούν σε μια τόσο δύσκολη απόφαση. Το βίντεο, ωστόσο, που δημοσίευσε ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες αποτέλεσε το σημείο που τους κινητοποίησε άμεσα, οδηγώντας τελικά στην εισαγγελική παραγγελία και τη μεταφορά του σε κλινική.

govastiletto.gr -Σε κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής ο Γιάννης Παπαμιχαήλ