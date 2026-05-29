Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ύστερα από ένα ξαφνικό λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου. Την είδηση για την κατάσταση της υγείας του αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ένιωσε αδιαθεσία που οδήγησε σε απώλεια αισθήσεων, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στο περιβάλλον του. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας, προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν στο νοσοκομείο έδειξαν ότι ορισμένοι δείκτες της υγείας του δεν ήταν σε καλή κατάσταση, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές πρόβλημα που αντιμετώπισε, ωστόσο οι γιατροί φέρονται να έκριναν απαραίτητο να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το επεισόδιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη ξαφνικά. Η είδηση της μεταφοράς του στο νοσοκομείο προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του αλλά και στον κόσμο που τον παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

