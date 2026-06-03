Ευχάριστα νέα για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Μετά από πέντε ολόκληρους μήνες στο νοσοκομείο, ο ίδιος επέστρεψε χθες (2/6) το απόγευμα στο σπίτι του. Η περιπέτειά του ανήκει πια στο παρελθόν και ο ίδιος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, γεμάτος δύναμη και αισιοδοξία.

«Πήρε εξιτήριο από το Ασκληπιείο Βούλας όπου νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες μετά από μια αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Του έκαναν κάποιες εξετάσεις και είδαν ότι κάποιοι δείκτες δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση κα θεώρησαν ότι πρέπει να μείνει μέσα, να του βάλουν κάποιους ορούς. Το παιδί έγινε μέσα σε πέντε ημέρες πολύ καλύτερα», μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Τι είπε ο διοικητής του νοσοκομείου

«Ο ασθενής Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήλθε εχθές του νοσοκομείου νωρίς το απόγευμα, αφού όλες οι κλινικές εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση και την επαναφορά σε όλους τους φυσιολογικούς δείκτες. Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος. Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση», ανακοίνωσε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, διοικητής του νοσοκομείου και ξάδερφός του.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, ο ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία όπου φαίνεται να βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Ο ίδιος μάλιστα, γράφει στη λεζάντα: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emilios Vougiouklakis (Αιμίλιος Βουγιουκλάκης) (@emiliosvougiouklakis)

govastiletto.gr – Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφία της μέσα από το χειρουργείο λίγο πριν γεννηθεί ο Γιάννης Παπαμιχαήλ