Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφθηκε τον τάφο της μητέρας του, επιλέγοντας να την τιμήσει με τον δικό του, προσωπικό τρόπο, μια ημέρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο οποίο ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών».

Ο μοναχογιός της αείμνηστης ηθοποιού βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, άφησε τα αγαπημένα της λουλούδια και μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης στο Instagram, εκφράζοντας όλα όσα νιώθει τρεις δεκαετίες μετά την απώλειά της.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ».

Η ανάρτησή του συγκίνησε τους διαδικτυακούς φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης, αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη της «εθνικής σταρ», που εξακολουθεί να παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

govastiletto.gr – Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της – Απών ο Γιάννης Παπαμιχαήλ