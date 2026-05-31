Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται, από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου, στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, βρίσκεται στο νοσοκομείο καθαρά για προληπτικούς λόγους, με αφορμή το καθιερωμένο ετήσιο τσεκ απ του.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, ο ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία με τον ίδιο μέσα από το νοσοκομείο.

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!».

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αιμίλιος Βουγιουκλάκης (@emiliosvougiouklakis)

govastiletto.gr – Τέλος στις φήμες από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο απλώς για το ετήσιο check-up μου»