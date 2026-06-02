Τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον.

Όμως, ο ίδιος αντέδρασε στα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη διάσταση που πήρε το θέμα.

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τρίτη 2/6, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για την υγεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είπε: «Εμείς την Παρασκευή παρουσιάσαμε ένα θέμα στην εκπομπή ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έπρεπε να νοσηλευτεί, υπήρχε μία ατονία, του έκαναν εξετάσεις. Όταν δώσαμε την είδηση προφανώς ο Γιάννης στεναχωρήθηκε και είπε ότι είναι ένα chexk up, είναι 5η μέρα στο νοσοκομείο, όταν είναι ένα απλό check up δεν μένεις 5 μέρες στο νοσοκομείο. Έχουμε ίδια ηλικία, έχουμε λίγες ημέρες διαφορά. Έτυχε να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο που ο πρώτος του ξάδερφός, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης είναι ο πρόεδρος του Ασκληπιείο Βούλας και κάνει φοβερή δουλειά. Το καλό είναι ότι ένα πρόβλημα υγείας ένωσε τα ξαδέρφια, θυμάστε που υπήρχε μία κόντρα για τα δικαιώματα. Δείτε η αρρώστια που τους έφερε κοντά. Μιλήσαμε τον πρόεδρο του νοσοκομείου και τον ξάδερφο του Παπαμιχαήλ. Μαθαίνω ότι μετά από 5 μέρες πάει καλύτερα, οι δείκτες δεν έχουν φτάσει εκεί που πρέπει, αλλά είναι καλύτερα και μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να γυρίσει στο σπίτι του. Τον επισκέφτηκαν και ο Μάκης Δελαπόρτας και η Άννα Φόνσου».

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, διοικητής Ασκληπιείου Βούλας, μίλησε στο «Πρωινό» για την υγεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Ο ίδιος είπε για την κατάσταση υγείας του ξαδέρφου του: «Μιλώντας ως Διοικητής του νοσοκομείου, διευκρινίζω ότι η κατάσταση υγείας του πολίτη Γιάννη Παπαμιχαήλ είναι πλήρως σταθερή, μη συντρέχουσα ανησυχίας και βαίνουσα διαρκώς βελτιούμενη. Συνεχίζει την αποθεραπεία του, απολαμβάνοντας ποιοτικής και σύγχρονης φροντίδας. Όπως άλλωστε, και κάθε συμπολίτης μας που απευθύνεται σε εμάς στο Ασκληπιείο Βούλας, αλλά και εν γένει στο ΕΣΥ, σε μία δύσκολη στιγμή. Μιλώντας ως Αιμίλιος, που έχει ζήσει και μεγαλώσει μαζί με τον Γιάννη, θέλω να γνωστοποιήσω ότι βρίσκεται σε ευδιάθετη κατάσταση. Όλη η οικογένεια είμαστε στο πλευρό του, γιατί αυτή αποτελεί, τελικά, το μόνο ανιδιοτελές και ασφαλές καταφύγιο του καθενός μας που θα μας αγκαλιάσει όποτε χρειαστεί».

