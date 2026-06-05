Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με αγαπημένους φίλους και θέλησε να τους ευχαριστήσει δημόσια μέσα από τα social media.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το γιορτινό τραπέζι, έγραψε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους στο τραπέζι των γενεθλίων μου», εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τις ευχές και την αγάπη που δέχτηκε.

Λίγο νωρίτερα, μοιράστηκε και μια ιδιαίτερα νοσταλγική φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, τραβηγμένη στα γενέθλιά του το 1974, όπου ποζάρει μαζί με τους γονείς του, την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Στην ανάρτησή του ευχαρίστησε όσους του έστειλαν ευχές και παράλληλα αποκάλυψε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την κληρονομιά της μητέρας του.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι έπειτα από πολυετή προετοιμασία αναμένεται να κυκλοφορήσει το λεύκωμα «Η Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη», το οποίο θα περιλαμβάνει σπάνιες και αδημοσίευτες φωτογραφίες της μεγάλης σταρ.

Όπως ανέφερε, το υλικό προέρχεται από το αρχείο του γνωστού φωτογράφου Κλεισθένη, ενώ την επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ο Μάκης Δελαπόρτας, στενός φίλος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου.

Έτσι, τα φετινά γενέθλια του Γιάννη Παπαμιχαήλ συνδυάστηκαν όχι μόνο με προσωπικές στιγμές χαράς, αλλά και με μια ανακοίνωση που αναμένεται να συγκινήσει τους θαυμαστές της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

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