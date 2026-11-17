Έντονο προβληματισμό προκαλούν το τελευταίο διάστημα οι διαδοχικές αναρτήσεις και τα βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, διατυπώνοντας βαρύτατους ισχυρισμούς περί απειλής της ζωής του από εγκληματική οργάνωση που, κατά τα λεγόμενά του, δρα εντός Ελλάδας.

Στα εκτενή κείμενά του εμπλέκει αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, τη Europol και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνοντας λόγο για εκβιασμούς, απειλές και απόπειρες συγκάλυψης. Παράλληλα, αναφέρεται στην υπόθεση μιας γυναίκας, την οποία χαρακτηρίζει δολοφονημένη, καθώς και σε ένα τηλεφώνημα που ο ίδιος συνδέει με τα όσα καταγγέλλει.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δημοσιεύσεις του και τα σχόλια ακολούθων που εξέφρασαν την ανησυχία τους και τον προέτρεψαν να ζητήσει βοήθεια, ο ίδιος επανήλθε με νέες αναρτήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως χρειάζεται βοήθεια. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι επιχειρείται να πληγεί η αξιοπιστία του και να παρουσιαστεί ως άνθρωπος που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει όσα καταγγέλλει. Παράλληλα, επιμένει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν παρουσιαστεί δημόσια ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις σοβαρές καταγγελίες του. Πού θα περάσει τα Χριστούγεννα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στη νέα του ανάρτηση που έκανε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε ότι προγραμματίζει ένα ταξίδι στη Νορβηγία μαζί με την παρέα του για τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, πρόκειται να επισκεφθεί την πόλη Τρόμσο, ενώ θέλησε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του για την επικείμενη απόδραση με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναρτώντας μια φωτογραφία από τον προορισμό, στην οποία φαίνεται το εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας. «Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων. Κανονίσαμε με φίλους να κάνουμε Χριστούγεννα στο μαγευτικό Τρόμσο, στη Νορβηγία…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. Το επικείμενο ταξίδι του στη Νορβηγία αποτελεί μια νέα εξέλιξη στην καθημερινότητά του, με τον ίδιο να επιλέγει να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους την είδηση, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα προηγήθηκαν. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Papamichail (@john_papamichail)

govastiletto.gr – «Προσπαθούν να με βγάλουν τρελό»: Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απαντά μετά τα βίντεο που προκάλεσαν ανησυχία