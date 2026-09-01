Μία βόλτα στον Πειραιά στάθηκε η αφορμή για ένα ταξίδι στο παρελθόν για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, απολαμβάνοντας τη βόλτα του με φίλους στο Πασαλιμάνι, βρέθηκε μπροστά από την ιστορική πολυκατοικία όπου γυρίστηκαν οι θρυλικές «Διπλοπενιές», ξαναζώντας νοερά τις στιγμές των γονιών του, Αλίκης Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Ο ίδιος θέλησε να φωτογραφηθεί χαμογελαστός έξω από το κτίριο και στη συνέχεια μοιράστηκε το στιγμιότυπο μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram, τον οποίο διαχειρίζεται και μέσα από τον οποίο συχνά φέρνει στο φως φωτογραφίες και αναμνήσεις από το οικογενειακό αρχείο.

«Τελευταία μέρα του Αυγούστου και με βρίσκει με τους φίλους μου στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι μπροστά από τη πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία των γονιών μου “Διπλοπενιές”. Είναι η πολυκατοικία που γυρίστηκαν οι σκηνές του πατέρα μου που δούλευε στην οικοδομή», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στη λεζάντα της φωτογραφίας του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

Οι «Διπλοπενιές» κυκλοφόρησαν το 1966 και παραμένουν μέχρι σήμερα μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Γιώργος Σκαλενάκης, το σενάριο ο Αλέκος Σακελλάριος και τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος. Στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Αυλωνίτης, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Ρίκα Διαλυνά, ο Νικήτας Πλατής, ο Χρόνης Εξαρχάκος και ο Ντίνος Καρύδης.

Στην ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη υποδύεται τη Μαρίνα και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τον Γρηγόρη, δύο νέους ανθρώπους που ξεκινούν από μια απλή καθημερινότητα και βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει όταν έρχεται η επιτυχία στον χώρο του τραγουδιού. Η ξαφνική αναγνωρισιμότητα, ωστόσο, φέρνει μαζί της προβλήματα και δοκιμάζει τη σχέση και τον γάμο τους.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσονται και οι σκηνές που θυμήθηκε σήμερα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο ήρωας του πατέρα του εργάζεται στην οικοδομή και το κτίριο μπροστά από το οποίο φωτογραφήθηκε ο γιος του, έξι δεκαετίες αργότερα, είναι εκείνο που, σύμφωνα με τον ίδιο, φιλοξένησε τα συγκεκριμένα γυρίσματα.

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