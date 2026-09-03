Ο Γιάννης Πάριος, με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο και τα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν στη συνέχεια από κάποιους και αφορούσαν την σκηνική του παρουσία και τη φωνή του, έδωσε τη δική του απάντηση στους επικριτές του.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, ο οποίος εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά απέναντι στην κριτική που δέχτηκε στα social media.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στα Παραπολιτικά: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει την σύνταξη;».

Ο Γιάννης Πάριος στάθηκε ιδιαίτερα και στα σχόλια που γίνονται μέσα από τα social media, εκφράζοντας την ενόχλησή του για όσους κρίνουν έναν άνθρωπο χωρίς να εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα.

«Τελείως (μου είναι αδιάφορα τα σχόλια). Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

Τι συνέβη;

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο ερμηνευτής παρουσίασε τη μουσική παράσταση «Όλη η ζωή μου» στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Μετά τη συναυλία, αποσπάσματα από τις ερμηνείες του άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη φωνητική του απόδοση, αλλά και την ηλικία του, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Ανάμεσα σε εκείνους που τοποθετήθηκαν ήταν ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος απάντησε δημόσια στους επικριτές του, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη του. Παράλληλα, αρκετοί θαυμαστές του τόνισαν πως η ιστορία και η προσφορά μιας τόσο σημαντικής φωνής δεν μπορούν να αποτιμώνται μέσα από μερικά δευτερόλεπτα ενός βίντεο στα social media.

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