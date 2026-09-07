Τη δική του απάντηση έδωσε ο Γιάννης Πάριος απέναντι στον ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από την πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μέσα από ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok, πήρε θέση για τα ποικίλα σχόλια των τελευταίων ημερών, διαβεβαιώνοντας πως νιώθει εξαιρετικά και πως η φωνή του παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε πως στην παρούσα φάση της ζωής του αισθάνεται τη μουσική πολύ πιο ουσιαστικά και βαθιά απ’ ό,τι πριν από μία δεκαετία.

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική.

Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», έγραψε ο Γιάννης Πάριος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

#giannisparios🎼🎶 #giannispariosofficial #giannisparios ♬ original sound – Giannis Parios @giannisparios_official Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια.Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα. ❤️ #giannisparios✔✔💯💯

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο ερμηνευτής παρουσίασε τη μουσική παράσταση «Όλη η ζωή μου» στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Μετά τη συναυλία, αποσπάσματα από τις ερμηνείες του άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη φωνητική του απόδοση, αλλά και την ηλικία του, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Τα συγκεκριμένα σχόλια προκάλεσαν, ωστόσο, ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων και στήριξης προς τον Γιάννη Πάριο.

govastiletto.gr -Γιάννης Πάριος: Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στο πλευρό του μετά τα αρνητικά σχόλια για τη φωνή του και την ηλικία του