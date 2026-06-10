Μια άγνωστη πτυχή της μεγάλης δωρεάς του Γιάννη Πάριου στο νοσοκομείο «Μεταξά» αποκαλύφθηκε μέσα από πρόσφατο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο γνωστός ερμηνευτής διέθεσε τα έσοδα από τον δίσκο «Αχ έρωτα, αχ αγάπη» για την αγορά δύο κλινών ΜΕΘ, ενισχύοντας το νοσοκομείο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Σαράντο Ευσταθόπουλο, η κίνηση αυτή είχε ως αφορμή μια προσωπική δοκιμασία του τραγουδιστή, καθώς ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο νοσηλευόταν τότε στο «Μεταξά».

Παρά τη σημαντική προσφορά του, ο Γιάννης Πάριος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διακριτικότητα και την ευαισθησία που τον χαρακτηρίζουν.