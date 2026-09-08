Για τα αρνητικά σχόλια που έλαβε η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στα social media, πήρε θέση για πρώτη φορά ο διοργανωτής και παραγωγός της συναυλίας που έγινε στην Κύπρο, Πάνος Πετρίδης.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής εμφανίστηκε στις 28 Αυγούστου στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη βραδιά να ολοκληρώνεται μέσα σε θερμό χειροκρότημα.

Ωστόσο, βίντεο από τη συναυλία που αναρτήθηκαν στη συνέχεια στο διαδίκτυο προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες στάθηκαν στη φωνητική του απόδοση και την ηλικία του, υποστηρίζοντας ακόμη και ότι θα έπρεπε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν ένα κύμα στήριξης προς τον Γιάννη Πάριο, με συναδέλφους και συνεργάτες του να υπερασπίζονται δημόσια τη διαδρομή και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Πετρίδης, διοργανωτής και παραγωγός του Γιάννη Πάριου, μίλησε στην κυπριακή εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» μεταφέροντας το κλίμα της βραδιάς, αλλά και πώς ένιωσε ο Γιάννης Πάριος με τα αρνητικά σχόλια:

«Ο κόσμος που ήταν παρών φαίνετα από τα βίντεο ότι πέρασε υπέροχα. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Είναι κατανοητό. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να σχολιάζει και να πει ότι θέλει. Όμως εκείνο που ήταν λίγο ενοχλητικό είναι ότι δεν μπορείς σαν εφημερίδα να πιάσεις ένα σχόλιο κάποιου άγνωστου που μέσα στα social media που κατηγορεί έναν καλλιτέχνη σαν το μέγεθος του Γιάννη Πάριου και να το κάνεις είδηση, ότι διχάστηκε το διαδίκτυο με τη συναυλία. Δεν μπορείς να πετάς κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, να αποσυρθεί γιατί εσένα δεν σου αρέσει. Στέκεσαι προσοχή μπροστά στο δέος που σου μεταφέρει εκείνος ο άνθρωπος.

Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος με τον Γιάννη. Με τον ίδιο δεν μίλησα. Οι συνεργάτες του που μιλήσαμε ήταν όντως και οι ίδιοι με την απορία που είχα κι εγώ, αφού περάσαμε όμορφα. Ήταν συγκλονιστικός. Ο κόσμος ήταν συγκινημένος. Συνέχεια χειροκροτούσε. Είχαμε μια εντύπωση δηλαδή φεύγοντας από το θέατρο τι ωραία περάσαμε και ξαφνικά βγαίνει μια εντύπωση ότι ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο τα χάλια! Δεν ήταν! Ήταν συγκλονιστικός. Βεβαίως και δεν τον ενοχλήσαν τα αρνητικά σχόλια τον Γιάννη Πάριο. Ξέρει ποιος είναι. Τι να ασχοληθείς με τη γνώμη κάποιου που δεν ήταν καν στη συναυλία;» δήλωσε χαρακτηριστικά

Η αντίδραση του Γιάννη Πάριου

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αναφέρθηκε, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Tik Tok, στα σχόλια που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του, τονίζοντας πως αισθάνεται καλά και πως συνεχίζει να έχει πολύ καλές επιδόσεις στο τραγούδι.

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική.

Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», έγραψε ο Γιάννης Πάριος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

govastiletto.gr – Γιάννης Πάριος: Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στο πλευρό του μετά τα αρνητικά σχόλια για τη φωνή του και την ηλικία του