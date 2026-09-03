Αφορμή για μια έντονη συζήτηση που ξεπέρασε τα όρια της απλής κριτικής στάθηκε ένα βίντεο από τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Ο σπουδαίος ερμηνευτής βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων στα social media για τη φωνή και τη σκηνική του παρουσία, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν πως έχει έρθει η ώρα να αποσυρθεί. Η αντίδραση, ωστόσο, ήταν άμεση: καταξιωμένοι καλλιτέχνες και πρόσωπα της τηλεόρασης στάθηκαν δημόσια στο πλευρό του, μετατρέποντας τις αιχμές σε ένα τεράστιο κύμα αγάπης και στήριξης για τον μεγάλο τροβαδούρο.

Ο Πάριος ξεπερνά τα όρια ενός απλά αγαπημένου τραγουδιστή

Ο Γιάννης Πάριος ξεπερνά τα όρια ενός απλά αγαπημένου τραγουδιστή. Για πάνω από μισό αιώνα έχει ταυτιστεί με το ελληνικό ερωτικό τραγούδι, ντύνοντας μουσικά τους έρωτες, τους χωρισμούς και τις πιο ιδιαίτερες στιγμές διαφορετικών γενεών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα πρόσφατα σχόλια για την ηλικία του και οι προτροπές να αποσυρθεί προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων. Για το κοινό, η κριτική αυτή δεν ήταν απλώς μια παρατήρηση για μια live εμφάνιση, αλλά μια προσβολή σε έναν καλλιτέχνη που συνιστά ζωντανό κεφάλαιο της μουσικής μας ιστορίας.

Η συναυλία στην Λάρνακα που άναψε φωτιές

Ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής συναυλίας με τίτλο «Όλη η ζωή μου».

Το κοινό που βρέθηκε στον χώρο τον υποδέχθηκε θερμά, ωστόσο βίντεο από τη βραδιά ανέβηκαν λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί άρχισε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι η φωνή του δεν είχε πλέον τη δύναμη του παρελθόντος, ενώ άλλοι εστίασαν στη σκηνική του παρουσία και στην ηλικία του. Τα σχόλια έγιναν πιο έντονα και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν την καλλιτεχνική κριτική, φτάνοντας έως την προτροπή να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Από τους πρώτους που αντέδρασαν ήταν ο μουσικός Κυριάκος Τσολάκης, επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου.

Η βασική του θέση ήταν ότι η ιστορία έχει ήδη κρίνει τη διαδρομή και το έργο του Πάριου.

Η παρέμβασή του λειτούργησε σαν σπίθα και ακολούθησαν πολλές ακόμη δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ του τραγουδιστή.

Οι καλλιτέχνες που αντέδρασαν

Στέλιος Ρόκκος: «Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο»

Ο Στέλιος Ρόκκος ήταν από τους καλλιτέχνες που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Γιάννη Πάριο.

Κοινοποίησε κείμενο του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου, στο οποίο ο Πάριος περιγράφεται ως ένα «υπερωκεάνιο» που, ακόμη και όταν βρίσκεται σε διαφορετική στιγμή της καριέρας του, δεν παύει να κουβαλά την ίδια καλλιτεχνική βαρύτητα.

Το νόημα της ανάρτησης ήταν σαφές: ένας καλλιτέχνης τέτοιας διαδρομής δεν κρίνεται από ένα μεμονωμένο βίντεο ή από το αν η φωνή του ακούγεται ακριβώς όπως πριν από τριάντα χρόνια.

Παντελής Καναράκης: «Μην γερνάς καλλιτέχνη»

Ο Παντελής Καναράκης επέλεξε να σχολιάσει με ειρωνικό τρόπο την απαίτηση που συχνά υπάρχει από το κοινό να παραμένουν οι καλλιτέχνες για πάντα ίδιοι.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στις ρυτίδες, στις αλλαγές της φωνής, στη φυσική μείωση της ενέργειας και στην παράλογη προσδοκία ότι ένας άνθρωπος της σκηνής δεν πρέπει ποτέ να μεγαλώσει.

«Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μη γερνάς. Μην κάνεις ρυτίδες, μη ζαρώνεις. Μην χάνεις νότες από τη φωνή σου. Μην μειώνεις την ενέργειά σου. Μην γερνάς καλλιτέχνη. Μην παίζεις, μην τραγουδάς, μην χορεύεις. Μην καταντάς. Μην δίνεις, δε θέλουμε. Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μην δείχνεις συναίσθημα σα θάλασσες απέραντες, δε μας αφορά. Μην χαμηλώνεις τους τόνους στα τραγούδια. Μην αφαιρείς προτάσεις από το κείμενο. Μην αφήνεις τα μαλλιά σου ν’ ασπρίσουν, τα γόνατά σου να λυγίσουν, το σώμα σου να παχύνει, ν’ αδυνατίσει, να κυρτώσει. Δε θέλουμε. Δεν μας αφορά το παρελθόν σου, τα ταξίδια που μας έκανες, τους χωρισμούς μας που έντυσες με νότες, την μιζέρια μας που φώτισες με γέλιο. Τα βράδια μας, τα μεθύσια μας, τις καψούρες μας και τις προδοσίες μας. Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μην βγαίνεις, μην εμφανίζεσαι, μην επικοινωνείς. Κρύψου στο λαγούμι σου. Μπες στη σπηλιά και σφάλισε με πέτρα την πόρτα. Πέτρα σκληρή, απροσπέλαστη, άκαρδη για να μπορεί να συναγωνιστεί το σχόλιο, την κριτική, την άποψη. Μην γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται. Κάτσε μέσα μόνος κατάμονος γιατί στο κάτω-κάτω… πιο καλή η μοναξιά από ‘σενα που δε φτάνω…

Συγνώμη Σπουδαίε, συγνώμη για την κακία των ανθρώπων, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν τι κάνουν!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kanarakis Pantelis (@kanarakispantelis_official)

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη τραγούδησαν Πάριο

Με έναν διαφορετικό τρόπο τοποθετήθηκε η Δέσποινα Βανδή.

Μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, τραγούδησαν μέσα στο αυτοκίνητο το «Πιο καλή η μοναξιά».

Στο τέλος, η Δέσποινα Βανδή ρώτησε την κόρη της αν της αρέσει ο Γιάννης Πάριος και εκείνη απάντησε ότι είναι ο αγαπημένος της τραγουδιστής.

Η στιγμή λειτούργησε περισσότερο ως αυθόρμητη δήλωση αγάπης, και λιγότερο ως απάντηση στους επικριτές.

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Μέχρι την τελευταία στιγμή θα τον άκουγα»

Στο πλευρό του Πάριου βρέθηκε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο μεγάλος ηθοποιός μίλησε δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας ότι ο θαυμασμός του δεν εξαρτάται από την ηλικία ή από το αν μια εμφάνιση είναι ίδια με εκείνες των προηγούμενων δεκαετιών.

Η φράση του ότι θα καθόταν να ακούσει τον Πάριο «μέχρι την τελευταία στιγμή» αποτύπωσε με τον πιο καθαρό τρόπο το κλίμα συμπαράστασης που είχε ήδη δημιουργηθεί.

Βασίλης Λέκκας: «Αξίζει αγάπη και σεβασμό»

Σε μία ανάρτηση υπέρ του Γιάννη Πάριου προχώρησε ο Βασίλης Λέκκας, επισημαίνοντας ότι ο συνάδελφός του αξίζει αγάπη και σεβασμό και πως η απαξίωση μειώνει εκείνον που την επιλέγει.

Όπως έγραψε: «Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. “Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε”, Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης».

Ρούλα Κορομηλά: «Ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος»

Και η Ρούλα Κορομηλά με ανάρτησή της στα social media υπογράμμισε ότι η καριέρα και η φωνή του Γιάννη Πάριου έχουν ήδη καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και δεν μπορούν να ακυρωθούν από τοξικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Η παρουσιάστρια έγραψε συγκεκριμένα: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει.

Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες…

Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία κι εμπάθεια».

Η απάντηση του Γιάννη Πάριου

Όπως χαρακτηριστικά είπε στα Παραπολιτικά: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει την σύνταξη;».

«Μου είναι αδιάφορα τα σχόλια. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

govastiletto.gr -Γιάννης Πάριος: Απαντά πρώτη φορά στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση και τη φωνή του!