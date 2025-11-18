Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ένοχη κρίθηκε η εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου. Στην 47χρονη stalker επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με 3 από αυτούς να τους εκτίει κανονικά, σε περίπτωση που παραβιάσει τους όρους προσέγγισης και επικοινωνίας με τον Γιάννη Πλούταρχο και την οικογένειά του.

Αρχικά, η πλευρά της κατηγορουμένης ζήτησε την αναβολή του δικαστηρίου για λόγους υγείας, κάτι που δεν έγινε δεκτό, αφού δεν προσκόμισε τα απαραίτητα έγγραφα.

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της συζύγου του Γιάννη Πλούταρχου, Μαρίας Παπαδοπούλου, η οποία περιέγραψε όλη την κατάσταση που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τους τελευταίους μήνες.

Όσα κατέθεσε η ίδια στο δικαστήριο:

«Στην αρχή ερχόταν και μας άφηνε πράγματα. Δε μας φάνηκε αρχικά περίεργο αλλά άρχισε να γίνεται πιο έντονο. Έστελνε μηνύματα στο τηλέφωνο του συζύγου μου. Μια φορά βγήκε έξω ο σύζυγός μου και φώναζε.

Η εικόνα της ήταν η εικόνα μιας γυναίκας πάντα καλοντυμένης, με βραδινό ντύσιμο συνήθως. Εγώ δεν μίλησα ποτέ μαζί της. Κάθε φορά που την προσέγγιζα, δεν απαντούσε. Μια φορά βγαίνοντας από το γκαράζ έπεσε πάνω στο τζάμι και φώναζε “Θέλω τον Γιάννη”…

Μια φορά που πήγαινα στο σπίτι με το αυτοκίνητο πάρκαρα έξω από την πόρτα , εκείνη ήταν απ έξω γιατί θα ξαναέφευγα. Μετα από λίγο ήρθε η αστυνομία χτύπησε το κουδούνι και μου είπε ότι τους κάλεσε η κυρία.

Στεκόταν συνήθως στο απέναντι πεζοδρόμιο. Περπάταγε συνεχώς, ερχόταν πολλές φορές και κάτω από το υπόστεγο στο κατώφλι του σπιτιού.

Μετά τη μήνυση που κάναμε το 2022 είχε σταματήσει για ένα διάστημα και είπαμε να μην την πειράξουμε αφού μας άφησε ήσυχους. Για 5-6 μήνες δεν την είχαμε δει καθόλου. Μετά άρχισε πάλι.

Κάναμε ασφαλιστικά. Βρήκε πάλι το τηλέφωνο του συζύγου μου και του έλεγε να μην την πειράξουμε. Είχαμε δικαστήριο πέρυσι και πήρε αναβολή. Το καλοκαίρι ξανάρχισε.

Από τον Ιούνιο έχει ξεκινήσει κάποιες αραιές επισκέψεις . Από τον Σεπτέμβριο και μετά έρχεται κάθε βράδυ πάλι. Δεν κάθεται έξω από το δικό μας σπίτι. Κάθεται έξω από το διπλανό και κοιτάει. Έρχεται μόνο βράδυ και κάθεται όρθια και κοιτάει.

Τα παιδιά μου δεν προσπάθησαν ποτέ να της μιλήσουν γιατί τους το έχω απαγορεύσει. Ο μικρός μου γιος έχει μια αναστάτωση κάθε φορά που τη βλέπει και μπαίνει στο σπίτι με νεύρα φωνάζοντας ότι δε μπορεί να τη βλέπει.

Του έχω πει να μην κάνει και να μην πει τίποτα. Μου λέει ότι του μιλάει και τον ρωτάει που είναι Γιάννης και φωνάζει ότι τον θέλει.

Σε μένα πέρα από τη μέρα που έπεσε στο αυτοκίνητο δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ. Τον Οκτώβριο ήρθε και τη μάζεψε πάλι η αστυνομία. Ο σύζυγός μου δεν της έδωσε ποτέ καμία αφορμή.

Εχει γράψει σε σημείωμα ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας. Οι σακούλες που άφηνε είχαν πολλές φορές τρόφιμα σαν να ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας.

Έχει αφήσει ακόμη και σερβιέτες. Η οικογενειακή μας ζωή δεν έχει επηρεαστεί στην ουσία της γιατί είμαστε μια δεμένη οικογένεια. Τα παιδιά μου όμως, τα έχει επηρεάσει. Σε προσωπικό επίπεδο δε με ενοχλεί, με ενοχλεί για τα παιδιά μου.

Την Παρασκευή ο σύζυγος μου είχε πρεμιέρα. Με το που έφτασε (ήμουν μαζί με την πεθερά μου) την είδα στη γωνία. Ήταν εκεί και την Παρασκευή και το Σάββατο. Την παρασκευή είχε έρθει και είχε καθίσει πίσω μου σε σημείο που να ακούω την ανάσα της. Ήταν εκεί και τις δύο μέρες μέχρι το πρωί».

