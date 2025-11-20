Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Γιώτα Κηπούρου μίλησε για πρώτη φορά με το πρόσωπό της η εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου, που καταδικάστηκε από το δικαστήριο για το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια τον παρακολουθεί και φέρνει τον ίδιο και την οικογένειά του σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με τη συμπεριφορά της.

«Το περίμενα ότι αυτή θα είναι η ποινή. Το κατά πόσο είναι εμμονικό όλο αυτό είναι κάτι άλλο. Το ότι περνάω από αυτό το σπίτι για να πάω μια βόλτα ή σε ένα νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι σε πάμε φυλακή ή επειδή παρακολούθησα το πρόγραμμά του (σ.σ στα μπουζούκια). Δεν υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, τα απέσυρε ο Πλούταρχος. Πήγα στο μπαρ μόνη μου; Ποιος μου το απαγορεύει αυτό; Τον προσέβαλα με κάποια άσχημα συμπεριφορά; Να προσκομίσουν αποδείξεις. Και καλά έκανα που πήγα, το έκανα για να στηρίξω την αθωότητά μου. Δεν δέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Δεν θα είχα μούτρα να τον αντιμετωπίσω.

Την πάτησα από αυτή την ιστορία. Μετά το δικαστήριο του ζήτησα ένα συμφωνητικό που να ακυρώνει όλη την υπόθεση. Δεν δέχομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό της stalker. Μου έχει κάνει ζημιά δηλαδή», δήλωσε η ίδια μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

