Ο Γιάννης Πλούταρχος βρέθηκε πρόσφατα στο δικαστήριο για την υπόθεση της 47χρονης stalker του, όπου ανακοινώθηκε η ποινή της. Την ώρα εκείνη απέφυγε τις κάμερες, διατηρώντας τη διακριτική του στάση για να μην πάρει το θέμα περαιτέρω διαστάσεις. Ωστόσο, δημοσιογράφος της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τον πλησίασε λίγες μέρες μετά, αναζητώντας κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

Παρόλα αυτά, δεν τα κατάφερε, καθώς ο τραγουδιστής, με ευγένεια, όπως πάντα, ανέφερε πως δεν θα ήθελε να πει κάτι σχετικό, ευχαρίστησε την ρεπόρτερ και το συνεργείο και αποχώρησε με γοργούς ρυθμούς.

«Δεν θα σας κάνω καμία δήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως η stalker, ακόμα και μετά τη δικαστική απόφαση του δικαστηρίου συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά της.

