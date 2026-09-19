Μια ζεστή οικογενειακή στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στο Lux Stage Athens, στη μεγάλη πρεμιέρα του Γιώργου Κακοσαίου για τη νέα σεζόν. Από το πλευρό του νεαρού τραγουδιστή δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι γονείς του, Γιάννης Πλούταρχος και Μαρία Παπαδοπούλου, αλλά και η αδελφή του, Κατερίνα, που ασχολείται επίσης με το τραγούδι. Ο φακός «συνέλαβε» την οικογένεια να παρακολουθεί γεμάτη καμάρι και συγκίνηση τον Γιώργο επί σκηνής.

Το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο μοιράστηκαν στα social media ο Θοδωρής Ρακιτζής και η Έλενα Σωτηροπούλου μέσα από τον λογαριασμό της εκπομπής GrXpress στο TikTok, αποτυπώνοντας την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία.

Η παρουσία της Μαρίας Παπαδοπούλου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά ένα αρκετά χαμηλό προφίλ. Δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα και οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι περιορισμένες, με τις περισσότερες να συνδέονται με σημαντικές οικογενειακές στιγμές και, κυρίως, με τα επαγγελματικά βήματα των παιδιών της.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Μαρία Παπαδοπούλου έχουν δημιουργήσει μία μεγάλη και δεμένη οικογένεια, την οποία όλα αυτά τα χρόνια έχουν προσπαθήσει να προστατεύσουν από την υπερβολική έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι, ενώ και η Κατερίνα Κακοσαίου έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα της.

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