Μπορεί ο Γιώργος και η Κατερίνα Κακοσαίου να χαράσσουν ήδη τη δική τους επιτυχημένη πορεία στο τραγούδι, φαίνεται όμως πως το φωνητικό ταλέντο στην οικογένεια του Γιάννη Πλούταρχου είναι ευρύτερο. Τις τελευταίες ώρες, ο μικρότερος γιος του, Κωνσταντίνος Κακοσαίος, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη σε ένα βίντεο όπου ερμηνεύει το «Φυσάει Πολύ», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πατέρα του.

Ο Κωνσταντίνος, ένα από τα πέντε παιδιά που έχει αποκτήσει ο αγαπημένος τραγουδιστής με τη σύζυγό του Μαρία Παπαδοπούλου, διατηρεί μέχρι στιγμής μια πιο διακριτική στάση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρότι δεν έχει εισέλθει ακόμα επαγγελματικά στη μουσική βιομηχανία, κάθε φορά που κυκλοφορεί κάποιο ερασιτεχνικό βίντεο με τον ίδιο να τραγουδά, καταφέρνει να εντυπωσιάσει με τις φωνητικές του δυνατότητες.

Η στιγμή που πήρε το μικρόφωνο

Το βίντεο που επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο καταγράφει τον Κωνσταντίνο Κακοσαίο να παίρνει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει το «Φυσάει Πολύ», ένα τραγούδι άμεσα συνδεδεμένο με τον Γιάννη Πλούταρχο. Δίπλα του βρίσκεται ο μεγαλύτερος αδελφός του, Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος τον παρακολουθεί και τον στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας. Μάλιστα, ο Γιώργος δεν έμεινε απλώς θεατής, αλλά τον «έλουσε» με λουλούδια την ώρα που εκείνος τραγουδούσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liatis (@giorgos_liatis_official)

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο πήραν «φωτιά»

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο πήραν «φωτιά», με αρκετούς χρήστες να εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι ακόμη ένα μέλος της οικογένειας διαθέτει ιδιαίτερη σχέση με το τραγούδι. Δεν έλειψαν μάλιστα και τα χιουμοριστικά σχόλια για την οικογένεια Κακοσαίου, με χρήστη να γράφει «Ανοίξτε το Ploutarxos Palace», ενώ άλλος σχολίασε χαρακτηριστικά «Θα τους φάει όλους αυτός».

Η συγκεκριμένη εμφάνιση, πάντως, δεν αποτελεί τη μοναδική φορά που ο Κωνσταντίνος έχει δείξει δημόσια τις φωνητικές του δυνατότητες.

govastiletto.gr -Γιώργος Κακοσαίος: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας του – «Οι γιατροί δεν μου έβρισκαν τίποτα!»