Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 εμφανίστηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ο Γιάννης Πουλόπουλος, όπου μίλησε ανοιχτά για την ξαφνική διακοπή της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καινούργιου, αλλά και για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι η αποχώρησή του από την εκπομπή οφείλεται σε μια δύσκολη περίοδο που πέρασε λόγω σοβαρής λοίμωξης.

«Νόμιζα ότι ήταν κάτι απλό, αλλά τελικά ήταν πολύ πιο επικίνδυνο», αποκάλυψε.

Όπως είπε, διαγνώστηκε με σταφυλόκοκκο, ο οποίος πέρασε στο αίμα μετά από επέμβαση στο δόντι. «Έμεινα εκτός από τα πάντα. Την ώρα που έμαθα τη διάγνωση, λύγισα», ανέφερε, σημειώνοντας πως η Κατερίνα Καινούργιου τον ταρακούνησε λέγοντάς του πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση.

«Γύρω στο Πάσχα της είχα πει να μη με υπολογίζει για την επόμενη σεζόν», πρόσθεσε.

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, ο Γιάννης Πουλόπουλος αναφέρθηκε και στη δική του εσωτερική διαδρομή, λέγοντας πως άργησε να αναγνωρίσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

«Αντιλαμβάνεσαι ότι είχα μεγάλη εσωτερικευμένη ομοφοβία. Το συνειδητοποίησα στα 30», είπε. Η απώλεια του αδελφού του στα 21 τον βύθισε σε μια παρατεταμένη περίοδο βαριάς κατάθλιψης, κάτι που, όπως τόνισε, επηρέασε σημαντικά την προσωπική του ζωή.

Τι είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος

Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος αποτελεί κοινό βακτήριο που βρίσκεται στο δέρμα και στους βλεννογόνους πολλών ανθρώπων χωρίς να προκαλεί πρόβλημα. Περίπου το 20–30% του πληθυσμού είναι φορείς. Ωστόσο, όταν υπάρξει τραυματισμός ή αποδυνάμωση του οργανισμού, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις, όπως αποστήματα, φλεγμονές στους θύλακες των τριχών και επιμολύνσεις σε τραύματα.

