Ο Γιάννης Πουλόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Μαΐου, όπου μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου σχολίασαν τα αποτελέσματα της Eurovision 2026, όμως η συζήτηση γρήγορα πέρασε και στην προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένος, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει 18 κιλά για λόγους υγείας.

Όπως εξήγησε, οι ιατρικές εξετάσεις που έκανε έδειξαν αυξημένους δείκτες και προδιάθεση για καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, κάτι που τον οδήγησε να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής, ακολουθώντας τις οδηγίες του καρδιολόγου του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχασα 18 κιλά. Με διατροφή, και ο λόγος που το έκανα είναι γιατί έκανα κάποιες εξετάσεις και ανακάλυψα ότι έχω κάτι στην καρδιά που είναι λίγο επικίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά. Είναι πολύ αυξημένοι κάποιοι δείκτες που έχουν σχέση με το DNA. Οπότε έπρεπε με τη συμβουλή του καρδιολόγου μου να αλλάξω πολλά πράγματα».

Παράλληλα, σχολίασε με χιούμορ πως η απομάκρυνσή του από την τηλεόραση τον βοήθησε να ηρεμήσει και να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό του, σημειώνοντας ότι πλέον αποφεύγει και παρεμβάσεις όπως το botox εδώ και μεγάλο διάστημα.

