Ο Γιάννης Πουλόπουλος φιλοξενήθηκε, το πρωί της Παρασκευής 13/3, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γιώργο Λιάγκα. Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για ένα θέμα υγείας που ανακάλυψε ότι έχει μετά από εξετάσεις που έκανε, αναφέρθηκε στη Eurovision και στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για την προσωπική ζωή του.

«Έχασα κιλά για λόγους υγείας. Έκανα την εξέταση για τα καρδιακά νοσήματα και ανακάλυψα ότι έχω λιποπρωτεΐνη. Έχω το τετραπλό από το όριο. Μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να βάλω την άσκηση στη ζωή μου. Το μόνο βάρος που σήκωνα ήταν η σακούλα του σούπερ μάρκετ. Έχασα 14 κιλά σε τρεις μήνες», ανέφερε αρχικά για το θέμα υγείας και τα κιλά που χρειάστηκε να χάσει.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τον Akyla και τα τραγούδια της φετινής Eurovision, είπε: «Κράτα αυτό με το video game. Πιστεύω ότι ο Φωκάς θα παίξει με αυτό στη σκηνή της Eurovision . Η Γαλλία μαρέσει πολύ. Είναι μια 17χρονη κοπέλα με πολύ καλή φωνή. Μαρέσει φέτος και η Κύπρος πολύ. Είναι για δεκάδα. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, όλα αυτά αλλάζουν τον Μάιο».

O Γιάννης Πουλόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για αυτό το θέμα.

«Όταν αποφάσισα να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή το έκανα για τα νέα παιδιά. Πριν χρόνια είχα μια κουβέντα με τον Καπουτζίδη. Μου είχε πει ότι τους ομοφυλόφιλους τους έχουν στο μυαλό τους ότι πρεπει να δουλέψουν πχ στην Μόδα και όχι σαν επιχειρηματίας. Έφαγα ξύλο μιλώντας για την προσωπική μου ζωή. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαι σε μια καθημερινή εκπομπή και να με βρίζει ο παππάς», ανέφερε.

Κλείνοντας, με αφορμή τον Γιώργο Λιάγκα που ανέφερε ότι πιστεύε πως οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν σταθερές σχέσεις, ο Γιάννης Πουλόπουλος είπε: «Και οι προηγούμενες σχέσεις μου ήταν μακροχρόνιες. Έχω περάσει βέβαια και από τη φάση των one night stands. Με το που γνωριστήκαμε με τον σύζυγό μου ήταν τόσο κεραυνολό που το κατάλαβα ότι ήταν ο άνρθωπος της ζωής μου. Περπατούσα μαζί του και ένιωθα ότι πετούσα στα σύννεφα».

