Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, τον Γιάννη Πουλόπουλο στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό».

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική ζωή του, στα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί όταν μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, αλλά και στην απώλεια κιλών.

«Έπρεπε να χάσω κάποια κιλά για λόγους υγείας. Ανακάλυψα ότι υπάρχει κάτι που εγώ δεν το είχα δει ποτέ στις αιματολογικές εξετάσεις, κάτι που λέγεται “λιποπρωτεΐνη”, το οποίο σχετίζεται με τα εμφράγματα και με τα εγκεφαλικά. Ανακάλυψα λοιπόν ότι έχω το τετραπλό από αυτό που είναι το όριο. Εκεί λοιπόν μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να βάλω την άσκηση στη ζωή μου. Εγώ όσα χρόνια με βλέπεις, το μόνο βαράκι που έχω σηκώσει είναι η σακούλα του σούπερ μάρκετ. Δεν έχω κάνει τίποτα ποτέ στη ζωή μου. Πρέπει να είσαι fit και έτσι έχασα 14 κιλά», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

«Όταν αποφάσισα να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή, μέσα στα μηνύματα που δέχτηκα ήταν και κάποια αρνητικά. Όταν κάποιος θέλει να με χτυπήσει ή θέλει να πει κάτι αρνητικό, δεν θα πει “ο αδιάβαστος” ή αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται, θα πει αυτό που όλοι γνωρίζουμε.

Εγώ αν αποφάσισα να μιλήσω για αυτό το πράγμα, μίλησα γιατί υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έχουν στο μυαλό τους ότι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα. Είπα ότι εγώ δεν θα δεχτώ κανέναν να πει ότι επειδή έχω αυτόν τον προσανατολισμό δεν μπορώ να κάνω πράγματα στη ζωή μου και ας έφαγα ξύλο. Δηλαδή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαι σε μια καθημερινή εκπομπή και να βγαίνει ο παπάς και να με βρίζει», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Πουλόπουλος παραδέχτηκε: «Έχω περάσει και την περίοδο των one night stand, ψάχνοντας να βρω το ιδανικό. Κατ’ αρχήν πρέπει να σου πω ότι με αυτόν τον άνθρωπο με το που γνωριστήκαμε ήταν τόσο κεραυνοβόλο, που το κατάλαβα ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Θυμάμαι να περπατάω στο δρόμο και να νομίζω ότι πατάω σε σύννεφα. Αυτό δεν μου έχει ξανατύχει. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό τον άνθρωπο».

govastiletto.gr – Γιάννης Πουλόπουλος: Μιλάει για τo άγνωστο πρόβλημα υγείας του – «Ανακάλυψα ότι έχω λιποπρωτεΐνη, ο γιατρός μου είπε…»