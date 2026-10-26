Ευχάριστες στιγμές βιώνει η οικογένεια του Γιάννη Πρετεντέρη, καθώς η κόρη του, Ιόλη, πρόκειται να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βασίλη Τριαντάπουλο. Το ζευγάρι, που διαμένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι, προχωρά σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του, με την είδηση του γάμου τους να αποκαλύπτεται μέσω σχετικής αναγγελίας στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Το χαρμόσυνο γεγονός παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «For You» της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, όπου η δημοσιογράφος Χριστίνα Βουδούρη μετέφερε όλες τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας πως οι δυο τους βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα για τις προετοιμασίες του γάμου.

Ποια είναι η Ιόλη Πρετεντέρη

Η Ιόλη με τη μητέρα της, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου

Η Ιόλη Πρετεντέρη είναι κόρη του γνωστού δημοσιογράφου και πολιτικού σχολιαστή Γιάννη Πρετεντέρη και της συζύγου του, Σάντρας Μπακογιαννοπούλου. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, η Ιόλη, το πλήρες όνομα της οποίας αναφέρεται ως Άννα Ιόλη, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού και στη συνέχεια φοίτησε σε πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της, ζει και εργάζεται μαζί με τον σύντροφό της.

Παρότι ο πατέρας της αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ιόλη Πρετεντέρη δεν έχει επιδιώξει τη δημοσιότητα. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι περιορισμένες, ενώ ελάχιστες είναι και οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για την προσωπική και επαγγελματική της καθημερινότητα στη γαλλική πρωτεύουσα.

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