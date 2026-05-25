Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Γιάννης Προκοπίου και η Valentina Lobeira, το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, ενώ ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στην οικογενειακή οικία Προκοπίου στη Γλυφάδα.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε και έζησε τον έρωτά του στο χειμερινό καταφύγιο των jet setters, το Γκστάαντ της Ελβετίας, πραγματοποίησε έναν γάμο που τα είχε όλα. Ο Γιάννης Προκοπίου, γιος του γνωστού εφοπλιστή Δημήτρη Προκοπίου, έχει βαθιές ρίζες στο ελβετικό χωριό, καθώς οι παππούδες του, Νίκι και Τζήκα Φιλίνη, έγραψαν εκεί τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Στο πλευρό του έλαμπε η Valentina Lobeira, μια καλλονή με καταγωγή από το Μεξικό, η οποία εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέλο στο «Paragon Model Management».

Το «παρών» έδωσαν περίπου 800 καλεσμένοι, κορυφαία ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του διεθνούς jet set. Μάλιστα, πολλοί ήταν οι καλεσμένοι που ταξίδεψαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τον γάμο.

Ο Γιώργος Γιγουρτάκης, στενός φίλος του εφοπλιστή μαζί με την σύντροφό του έδωσαν μεταξύ άλλων το παρών στην εκκλησία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sierra Madre (@sierramadreelnorte)

Κουμπάρος του ζευγαριού έγινε ο ξάδελφος του γαμπρού, Γιάννης Κορωναίος, γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Τάκη Κορωναίου και της Νίνης Φιλίνη.

Η νύφη Valentina Lobeira έλαμψε μέσα στο λευκό δαντελένιο και άκρως εντυπωσιακό νυφικό της.

Δείτε βίντεο από την προετοιμασία της νύφης:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sierra Madre (@sierramadreelnorte)

Ο γαμήλιος στολισμός στην οικία Προκοπίου

Η οικία Προκοπίου στη Γλυφάδα ετοιμαζόταν εδώ και πολλές ημέρες για τον γάμο, με τεράστιες κατασκευές και εντυπωσιακές τέντες που κάλυπταν τον κήπο για τους καλεσμένους.

Τα λουλούδια που στόλιζαν τους χώρους θύμιζαν έντονα τροπικό σκηνικό, ενώ τα τραπέζια είχαν εξαιρετικό art de la table, με πανέμορφες ανθοσυνθέσεις και ψηλά κηροπήγια που δημιουργούσαν μία ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εικόνα.

Το μενού, επιμελημένο από το Divine Catering, περιλάμβανε μεταξύ άλλων ραβιόλι με καβούρι και φιλέτο, ενώ το εντυπωσιακό stand με τα επιδόρπια κέρδισε τις εντυπώσεις με τις πολλές επιλογές του.

Credits: sierramadreelnorte

Τη διασκέδαση των καλεσμένων ανέλαβαν οι μοναδικοί Gipsy Kings, με τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες τους, συνδυάζοντας λατινοαμερικανικούς και ευρωπαϊκούς ήχους.

Αργότερα τη σκυτάλη πήρε DJ, δημιουργώντας μια εκρηκτική χορευτική ατμόσφαιρα που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Highlight της βραδιάς; Τα hamburgers που σερβιρίστηκαν για όσους ήθελαν να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν τον χορό.

Παρούσα στον γάμο ήταν και η γνωστή παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δημοσίευσε βίντεο από το γαμήλιο πάρτι και έγραψε: «Το πιο όμορφο ζευγάρι στον κόσμο».

Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες ήταν και η μικρότερη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου. Εκεί ήταν και η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία αρκέστηκε να ανεβάσει μία φωτογραφία με τους νεόνυμφους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Kostopoulou (@akostopoulou)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι ζήτησε αντί για δώρα, οι συγγενείς και φίλοι να κάνουν δωρεά στο «Μαζί για το Παιδί».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sierra Madre (@sierramadreelnorte)

Το love story του ζευγαριού

Ο Γιάννης Προκοπίου, ο οποίος είναι εφοπλιστής και CEO της Centrofin Management, όπως είναι γνωστό, είχε σχέση με την Παολίνα Διαμαντούλη, κόρη του “mister Kalua”, μέχρι το 2019, όταν και αποφάσισαν να πέσουν τίτλοι τέλους.

Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε την καλλονή Valentina, ενώ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση τον Δεκέμβριο του 2024 στο Γκστάαντ. Το ζευγάρι έδειχνε ευτυχισμένο με τον περιζήτητο εργένη να φαινόταν ότι βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του μοντέλου που έχει κάνει διεθνή καριέρα.

Ο έρωτάς τους αποδείχθηκε πολύ δυνατός και τον Μάιο του 2025 έγινε η πρόταση γάμου.

Η Valentina είχε οργανώσει πάρτι για τον καλό της, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτός θα της προσέφερε ένα πανέμορφο δαχτυλίδι, πριν αυτή πει το πολυπόθητο «ναι».

Φωτογραφίες, βίντεο: Instagram

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της, Ξένια που «έλιωσε» το Instagram