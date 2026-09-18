Με μια τρυφερή ανάρτηση θέλησε ο Γιάννης Σεβδικαλής να ευχηθεί στη σύζυγό του, Σοφία Κουρτίδου, για την ονομαστική της γιορτή.

Ο Παραολυμπιονίκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της αγαπημένης του και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για εκείνη.

«Σήμερα γιορτάζει η Σοφία μου. Αυτό το βλέμμα στη φωτογραφία είναι όλη μου η ζωή. Είναι το λιμάνι μου στις φουρτούνες, η δύναμη να στέκομαι όρθιος και η βεβαιότητα πως μαζί δεν υπάρχει διαδρομή που να μη μπορούμε να περπατήσουμε.

Εύχομαι η ψυχή σου να λάμπει πάντα όπως η ματιά σου όταν δημιουργείς, και η ζωή να σου επιστρέφει όλη τη μαγεία και την αγάπη που σκορπάς τόσο απλόχερα. Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι, και για όλα όσα γινόμαστε μαζί. Χρόνια πολλά, ζωή μου! Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε», έγραψε χαρακτηριστικά.

View this post on Instagram A post shared by Yiannis Sevdikalis (@sevdikalis)

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