Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου και ήδη έχει σαρώσει σε εισιτήρια και εισπράξεις, με τα νούμερα να είναι άκρως εντυπωσιακά.

Πιο συγκεκριμένα, η ταινία κόστισε περίπου 7.000.000 ευρώ και σε λιγότερο από δύο εβδομάδες προβολής έχει κόψει πάνω από 480.000 εισιτήρια.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο «Πρωινό», τονίζοντας ότι τον ίδιο ποτέ δεν τον ενδιέφεραν τα εισιτήρια και οι κριτικές.

«Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα εισιτήρια, αν μπορούσα να την έβλεπαν δωρεάν εντελώς, θα το έκανα. Με ξάφνιασε που έχουν κοπεί σε δύο εβδομάδες 480.000 εισιτήρια, είναι υπερβολικό νούμερο.

Υπήρχαν πολλοί δωρητές που δεν ήθελαν να πουν το όνομά τους και βεβαίως η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αισθάνομαι ότι όλοι αυτοί βοήθησαν την ταινία σαν εθνικό χρέος, να είναι καλά. Χρωστάμε βέβαια για την ταινία περίπου 800.000 ευρώ, αλλά ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί το χρέος.

Εγώ δεν έκανα ποτέ τις ταινίες για να πάρω χρήματα, σε καμία ταινία μου δεν έχω πάρει χρήματα. Στα 5 εκατομμύρια, περίπου το 1 εκατομμύριο είναι η αμοιβή μου. Εάν είχα πάρει αυτό το ποσό, που ήταν η αμοιβή για την ταινία «Καποδίστριας», η ταινία αυτή θα ήταν άλλη.

Δεν παίρνω χρήματα από τις ταινίες μου, δόξα τω Θεώ έχω τη σύνταξή μου. Δεν έχω προσδοκίες, εγώ κάνω ταινίες. Τα νούμερα, οι κατατάξεις και οι κρίσεις των ειδικών, κανέναν δεν ενδιαφέρουν» τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής.

