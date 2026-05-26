Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για τη νέα ταινία που ετοιμάζει με θέμα τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και για την προσωπική ταύτιση που αισθάνεται με τη διαδρομή του ιστορικού προσώπου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή Με τον Ρένο, με τον Ρένο Χαραλαμπίδη.

Ο γνωστός σκηνοθέτης εξήγησε πως νιώθει πιο κοντά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη απ’ ό,τι στον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς, όπως παραδέχτηκε, στα νεανικά του χρόνια είχε μια έντονα αντιδραστική και παραβατική συμπεριφορά.

«Έχω πιο πολύ σχέση με τον Κολοκοτρώνη, παρά με τον Καποδίστρια, γιατί όταν ήμουν νέος, αριστερός, ήμουν και παραβατικό παιδί. Έκανα αλητείες. Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε, ότι όλα μπορούσα να τα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως τα βιώματα εκείνης της περιόδου τον βοήθησαν αργότερα να κατανοήσει βαθύτερα την προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και τη μεταμόρφωσή του από έναν άνθρωπο με σκληρή και παραβατική ζωή σε ιστορικό σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης.

Όπως είπε, ο ήρωας του 1821 κατάφερε να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό και να αφιερωθεί σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι που ο ίδιος ο σκηνοθέτης συνέδεσε με τη δική του πορεία προς την πίστη, τον πολιτισμό και την προσωπική εξέλιξη.

